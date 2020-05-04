分析人士预计中国国防预算仍会增加 冠病影响轻微

分析人士认为，冠病疫情对中国国防预算的影响将是轻微的，预计随着中国继续发展其军事能力，国防预算将出现适度增长。

据《南华早报》今天（4日）报道，按照惯例，今年度中国军事预算预计将在全国人大会议上公布。全国人大会议因疫情而被推迟至本月22日召开。

英文版新华社去年3月报道，根据全国人大会议上提交的预算草案，中国去年的国防预算为人民币1.18万亿元（2400亿新元），比前一年增长7.5％。2016年至2018年的国防预算支出增长率分别为7.6%、7%和8.1%。

澳大利亚悉尼大学客座教授兼美国哈德逊研究所高级研究员李约翰估计，今年的中国国防预算将大致保持不变或适度增长，与近年来的增长水平保持一致。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院研究员许瑞麟说，中国政府可能将更多的精力放在创造就业机会、社会福利和扶贫上，而不会影响军事投资。

军事评论员宋忠平认为，鉴于中美两国关系恶化，以及台海和南中国海的紧张局势加剧，中国人民解放军面临着需要不断增加投资的挑战。

澳门军事专家黄东预测，中国军事预算无论如何仍将有约6％至7％的增长，并对于解放军来说，今年将可能是完成对台潜在军事行动准备的关键之年。

海军专家李杰认为，预算小幅增加也将满足中国国防需求，并保持对潜在威胁的威慑力，其中包括防止台湾宣布独立。李杰估计，预算可能会保持在同一水平，或比起去年有小幅度的增长。