特朗普警告若中国未能履行增购承诺 将终止首阶段协议

美国总统特朗普昨天（3日）警告，如果中国未能履行承诺，再购买总值2000亿美元（2836亿新元）的美国商品与服务，他将终止美中第一阶段贸易协议。

据香港《南华早报》报道，在周日华盛顿林肯纪念堂的虚拟市政厅中，特朗普在华盛顿的一个场合上声称，中国国家主席习近平是基于华盛顿征收的关税才同意该协议，并说关税“至少是我们所设计的绝佳谈判工具，也从未使用”。

报道称，许多人猜测，冠病疫情已严重损害中国的购买能力。首阶段协议去年12月达成，中美双方今年1月签署，进而避免美国在去年底对约1600亿美元的中国进口商品加征关税，并将另外1200亿美元的中国商品关税减半至7.5％，但美国仍对2500亿美元的中国产品征收25％的进口税。

中国也承诺两年内从美国购买的商品和服务总值将比2017年增加至少2000亿美元，其中包括购买约400亿美元的美国农产品。

特朗普也再次谈及冠病来源问题，认为中国故意让病毒传播到海外，但他并没有再指控病毒源自武汉实验室。综合路透社和彭博社报道，美国国家情报总监办公室上周四（4月30日）发表声明说，他们不认为冠病是人造或经过基因改造的病毒，但总统特朗普仍坚信冠状病毒可能来自中国，甚至声称见过相关证据，但不愿进一步说明细节。

蓬佩奥昨天则声称，有大量证据显示疫情始于武汉的一家实验室，但并未提供能支持这一说法的证据，也没有质疑美国情报机构所做出的结论，即冠病并非人造病毒。