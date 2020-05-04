学生疑似戴口罩跑步猝死 专家：复学后运动应循序渐进

中国多地复课后，过去三周发生两起学生疑似因戴口罩跑步猝死的事件，有专家提醒学生复学后，运动应循序渐进。

综合《健康时报》和观察者网报道，河南周口市郸城县一名15岁中学生小李4月24日在学校体育课上跑步时猝死。

小李的父亲李建（化名）说，他事发后看了学校的监控视频了解情况。他说：“我儿子上体育课，前后也就两三分钟，他戴着口罩绕着操场跑着跑着，身子向后仰，就倒了下去，头部着地，又反弹起来，体育老师和同学又是拉又是抬。”

李建说，小李当时在学校跑步佩戴的不是N95口罩，而是普通口罩，而佩戴口罩是学校在疫情期间的规定。

李建也说：“医院给我们出具的死亡证明上就写的是猝死，但具体什么诱因需要做尸检，我们家属不同意，我就想给孩子留个全尸。”

该校一名工作人员告诉《健康时报》：“这个事情已经很清楚了，死亡原因是猝死，我们已经按规定上报，当时他上体育课跑步的时候自己摔倒的，谁也没办法，好多同学都看到了。”

据了解，校方与学生家属经过协商后达成和解，校方最终向家属赔偿37万元人民币（7.42万新元）。

长沙市4月30日发生一名14岁学生同样在上体育课时猝死。网传聊天截图也称，该学生是在体考一千米测试过程中戴着N95口罩跑步，呼吸不畅引发的猝死。

上海交通大学医学院附属新华医院医师许之民认为，运动可能是造成小李发生猝死的一个原因，还有一个重要原因是可能他有一些潜在的心脏方面的疾病没有查出来，这种情况下一旦运动量大了就会发生这种风险，运动后发生猝死的风险肯定比不运动大。

许之民说：“戴口罩跑步，确实会影响氧气的吸入，对氧气的供应造成一定的影响，但是不至于导致孩子发生猝死。”

许之民建议，学生是否有必要佩戴口罩，要根据每个地方的疫情情况做科学的判断，但是可以肯定的是，不需要戴N95口罩，普通的外科口罩即可。此外，为了避免潜在心脏病患者发生意外，运动量的强度应该因人而异、循序渐进，不强调成绩，重在参与。体育课教师也应该及时观察学生的脸色和身体状况，有什么问题，应该及时停止运动，送医检查。

苏北人民医院医生郑瑞强说，人体的耗氧量在运动的时候增加，需要吸入非常多的氧气，戴口罩后氧气的吸入不及时，会造成严重的缺氧，这一行为不仅会对人体的肺部造成损伤，还会对人体的全身造成损伤。