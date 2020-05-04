高盛料中国第二季GDP按年回升0.6% 

投行高盛发表报告称，第二季度中国经济将面临三个不利因素：外部需求急剧放缓、破产及失业情况增加等次轮效应可能浮现、生产/供应回升速度快于销售/需求而造成的库存上升。不过该行认为，内地当局将会推出更多的宽松措施带动内需，预测中国第二季国内生产总值(GDP)恢复正增长，同比料升0.6%。

据路透社报道，中国首季度GDP按年下跌6.8%，为1992年中国开始公布季度GDP数据以来首次出现负值。高盛的报告称，展望第二季度，中国经济将面临三个不利因素。首先是全球增长和外部需求的急剧放缓，而这影响也是最大的。虽然考虑到因疫情而停工对非贸易服务的影响可能大于商品贸易，但有关冲击仍然很大，而且从历史相关性表明，第二季度中国的出口将大幅下滑。事实上，4月份财新制造业PMI的新出口订单指数低于2月的水平。

第二个不利因素是，破产及失业情况增加等次轮效应可能浮现。报告指，虽然内地当局一直在向受经济衰退影响的个人和企业提供流动性及过渡性贷款，数据显示，25个主要城市的破产申请数量近期有所上升。从互联网搜索指数显示，今年有关“寻找北京/上海/深圳的工作”的在线搜索强度的典型季节性增加并没有出现，这显示官方失业率未必反映劳工市场的疲软。如果问题不解决，这些第二轮影响将会压抑正在进行的经济复苏。

第三个影响第二季经济的因素是，自疫情复苏的初始阶段，生产/供应回升的速度较销售/需求的回升速度为快，这意味着各个行业的库存均在增加。即使内需继续恢复和改善，库存增长也可能从第一季度对经济的“助力”，在第二季度变成“阻力”。

高盛表示，从积极方面来看，料内地当局未来将推出更多的宽松措施，通过基建及消费等支持内需。此外，因应新冠疫情的限制措施继续放松，例如近期北京和湖北先后将突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为二级。最后，首季度人均开支下降了12.5%，大大超过了人均可支配收入下降3.9%的水平，储蓄率猛增，给消费持续复苏带来空间。

考虑到上述因素，高盛预期中国第二季度实际GDP将同比增0.6%。运输、批发零售以及酒店和餐饮业等受疫情影响最严重的行业料将继续复苏，但它们可能仍会较其他行业疲弱；而建筑和IT板块第二季度将实现强劲增长。工业领域方面，高盛预计有关复苏将于4月底暂停止，因为全球贸易放缓对制造业活动造成了损害。