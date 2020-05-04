知情人士：美国力推执行全球工业供应链迁出中国大陆计划

知情美国官员透露，特朗普政府考虑采用新关税措施“惩罚”中国大陆处理冠病疫情的同时，也正大力加速执行全球工业供应链迁出大陆的计划，并且可能为了“惩处”大陆，加强与台湾的关系。

据路透社今天（4日）报道，美国现任和前任高级政府官员透露，冠病疫情对美国造成的经济破坏和大量死亡，正促成一项涉及整个美国政府的计划，目的是要降低美国制造和供应链对中国的依赖性，即使迁移到对美国较为友好的国家也都要进行。

美国国务院经济增长、能源与环境局副局长克拉奇（Keith Krach）说：“我们在过去几年一直在努力减少对中国供应链的依赖，但现在美国正以‘涡轮加速’（turbo-charging）的速度推行这项计划。”

美国现任和前任官员披露，美国商务部、国务院和其他机构正在寻找各项方法，以促使公司将采购和制造业务迁出中国，而税收奖励措施和潜在返工补贴是美国方面正考虑采纳的措施之一。

其中一名位官员说，美国政府正全面推动迁移计划，并称美国机构正调查哪些制造业务要被归类为必要领域，以及属于必要领域的产品要如何在中国以外的地区生产。

这些官员也透露，美国可能会“惩处”中国大陆的方式还包括对官员或公司进行制裁，以及和台湾建立更紧密的关系。据了解，美国政府在迁移供应链的方面展开具体、稳健、涉及多方面的谈论。

一位官员透露，美国正堆动建立由值得信赖的伙伴所组成的“经济繁荣网络”（Economic Prosperity Network），将在数码业务、能源和研究、贸易、教育、商业等所有领域为参与联络网的公司和公民社会团体制定相同的标准。