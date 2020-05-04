台湾私校校长提出以“类包机”方式让部分陆港澳学生赴台

有台湾私校校长今天（4日）前往陆委会，提出防疫前提下，应逐步开放学生交流，如为部分中国大陆、香港和澳门学生采取“类包机”，即安排乘搭固定航班的方式赴台。

据台湾《自由时报》报道，实践大学校长陈振贵说，大陆对台湾投出直球，禁止陆生来台，但台湾防疫做得好，应可正面对决，在中央流行疫情指挥中心判断下，针对陆港澳学生采取类包机、分批检疫等形式入境，也向大陆表态，看大陆要不要放人，希望未来达到有序渐进的方式，连带让整体境外生都能赴台就读。

中国科技大学校长唐彦博说，受到疫情影响，应届毕业生权益受到最大损害，目前虽有远距教学，但也有人选择休学，因此向陆委会提出两岸交流的先行条件，如让约2500名的今年应届毕业生先返台，学校则须做好完善配套，包含防疫宿舍、专案复学、加开暑期课程等，务必做好让其能顺利毕业，也可把学生交流的议题在抛回给大陆，表达台湾防疫与教育能量，且这2500名毕业生未来若想继续在台升学，对台湾高教也有助益。

台湾教育部说，配合指挥中心的防疫前提下，将尽力协助境外生返台，并请各大学针对相关防疫工作规划准备，包括盘点各大学境外生居家检疫量能，目标是能量充足的前提下，有序让境外生返校，未能返校者，则将持续督促各校落实安心就学方案，协助境外生学习不中断，顺利完成学业。

台湾教育部统计，有9万多名境外生无法赴台，高教界估算，光学费损失就高达80亿多元新台币（3.81亿新元）。