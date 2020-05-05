世卫：在WHA辩论台湾参与议题

世界卫生组织（WHO）今天（5日）表示，台湾能否以观察员身份参与世界卫生大会取决于194会员国，但透露已有两个国家提案，并将在5月18日世界卫生大会（WHA）上，由成员国们辩论台湾参与议题。

据《联合报》报道，关于台湾参与WHO会议，WHO法律顾问索罗门（Steven Solomon）表示，WHO是一个政府间的组织，意即是由会员国决定组织结构及政策，49年前联合国决定中国席位只有一个合法代表即是中华人民共和国，迄今决定依然有效，WHO是联合国专门机构须遵守联合国规定，并强调WHO组织主旨是促进人民健康，并非决定WHA方面的问题。

索罗门说，今年世界卫生大会（WHA）将在2周后5月18日举行，台湾能否以观察员身份参与需取决于194会员国，不是WHO秘书处可以有权决定，但他首度公开说已有两个国家提案，欲在5月18日世界卫生大会（WHA）上，由成员国们讨论台湾参与议题。

他强调，有很多人把重点放在台湾参与的议题上，但也有其它地方想与WHO建立联系，WHO工作人员不参与地缘政治问题，WHO原则是公平公正，不应加入问题讨论，而是遵守成员国建立的政策与规则。

此外，索罗门说去年台湾曾参加WHO八次专家会议，另有六次非正式会议，今年出现疫情后，台湾也已参与关键小组会议，WHO也与台湾进行电话会议，以后也会这么做，他赞赏台湾在应对疫情方面取得显著成就，WHO感谢台湾的贡献。