学者：香港二季GDP跌幅料收窄至负6%-7%

有学者指出，香港境内生产总值（GDP）连跌三季，意味着香港已正式步入经济衰退，并认为香港二季GDP将继续按年下跌，但跌幅预料将收窄到下跌6%至7%。

据香港《明报》今天（5日）报道，香港中文大学商学院高级讲师李兆波认为，香港运输、旅游等输出服务大受打击，香港也面对多方挑战，建议港府日后考虑发展高增值制造业，不应只单靠服务业撑起经济。

虽然预期香港第二季GDP跌幅会收窄，但李兆波指出，6月是反修订《逃犯条例》抗争一周年，认为港府以往处理示威表现不济，相信届时又会爆发新一轮示威，对第三季GDP构成隐忧，预期失业率升到6%也不惊奇。

据香港统计处在官网公布的预先估计数据显示，香港今年首季GDP同比实质大跌8.9%，这是自1974年第一季统计期有纪录以来的最大跌幅，对此也实质下跌5.3%。

此外，今年第一季的服务输出与去年同期比较，实质显著下跌37.8%，也是有纪录以来最大单季跌幅。李兆波解释，中国大陆人因冠病疫情而无法来港买基金，金融服务生意受挫。全球疫情肆虐，导致旅游服务“冰封”，航运服务大减，今年首季GDP反映了服务供应暂停的影响，次季表现将受消费需求左右。

李兆波也说，服务业随资讯科技及专业系统发展，机构很容易可以迁移基地，加上台湾及澳门都想发展作金融中心，香港面对多方挑战，不应再单一侧重服务业。