中国军事评论员乔良：现在不是以武力收复台湾的时候

中国军事评论员、中国国防大学教授乔良少将认为，北京不应将冠病疫情视为以武力收复台湾的机会，此时用武力收复代价太大，也并非当务之急，应将重点放在民族复兴事业上。

乔良昨天（4日）在接受香港《南华早报》的访问时说，中国的最终目标并非两岸统一，而是实现民族复兴，让14亿中国人都能过美好的生活。

乔良认为，收复台湾不会让中国实现民族复兴，所以北京不应将收复台湾作为当务之急。北京若要以武力收复台湾，就需要动员所有的资源和力量来完成。乔良说：“您不应该将所有鸡蛋都放在一个篮子里，代价太大了。”

乔良同一天也在微信发文认为，从网络舆论看，不少中国人的思维方式，还是习惯或喜欢笼而统之甚至大而化之看问题、谈问题。他说：“这种不考虑自身或外部约束条件，只凭决心或信心（更多的是头脑发热）就拍脑袋做决策的主张，名曰爱国，实为害国。”

乔良写道：“不可否认，大疫之下，美国手忙脚乱，军力收缩，的确貌似出现了我武力解决台湾问题的短暂窗口期，但除非此后的疫情发展使美国就此倒地不起，否则，仅仅抓住一个战术窗口，还不足以解决我们日后将面临的战略困境。”

按美军设想，乔良认为，一旦发生台海之战，美军应不是直接对华开战，而是联合西方国家封锁制裁中国，特别是用其海空优势，掐断中国海上生命线，使中国制造业所需资源无法输入，所产商品无法输出，同时通过纽约伦敦两大金融中心，掐断中国的资本链。他也提到，中国经济和人民币还未摆脱美元的约束。

中国当下处于“千年复兴，机遇难得，将强未强，将成未成之际”，“既然眼下是中国千年复兴，将成未成之际，收复台湾，是否是当务之急？”

乔良说：“台湾问题，不管我们怎么强调它属于中国内政，但本质上仍是中美问题。”他认为，在中美掰手腕未分胜负之前，台湾问题不可能彻底解决。

乔良提醒，台海一旦开战，资金会全部撤空，企业也会全部关门。他说：“人员全都失业的孤岛，将让我们注多少资金去重振其经济，投多少人力去管理其社会？……这是多大的代价，多高的成本？这代价和成本难道不拖累甚至不拖垮复兴大业？”