中国国务院联防联控机制设立联络组 已赴武汉

中国国务院联防联控机制设立了联络组，并联络组组长为国务院副秘书长丁向阳，副组长为中国国家卫生健康委员会副主任于学军。两人昨天（4日）带领联络组抵达武汉，与湖北省、武汉市负责人召开会议，研究下一步工作。

据新华社报道，联络组的主要职责是及时了解和反映湖北省、武汉市疫情防控工作情况，督促落实各项防控措施，巩固疫情防控成果，严防疫情出现反弹，兼顾了解复工复产复学等情况，承担领导人员交办的其他工作。

这是官方首次披露联络组的相关架构。另据“政知道”微信公众号报道，丁向阳、于学军都是中共中央中央指导组指导组的成员，并曾在国新办发布会上亮相。

丁向阳曾在发布会上详解“中央指导组的角色与定位”。他说，中央指导组的到来，就是增强防控力量，就是为武汉湖北协调一些重大事务，重大事务包括他们协调不了、无力协调的方面。于学军上个月23日在离开湖北前，曾到天门纺机调研指导企业疫情防控及复工复产情况。

综合新华网和中国国家卫生健康委员会官网提供的资料显示，今年61岁的丁向阳自2013年起就担任国务院副秘书长，之前曾任北京副市长。于学军今年56岁，2009年担任国家人口计生委发展规划与信息司司长。国家人口计生委2013年与中国卫生部合并成国家卫生计生委后，于学军曾任办公厅主任、规划与信息司司长。国家卫生计生委2019年改制为国家卫健委后，于学军曾担任规划发展与信息化司司长，2019年起升任国家卫生健康委员会副主任。