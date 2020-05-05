孙杨正式对八年禁赛提起上诉

中国游泳选手孙杨就其被国际体育仲裁法庭（CAS）禁赛八年的判决，已正式向瑞士联邦法院（SFT）提起上诉。

据澎湃新闻引法新社、《游泳世界》等媒体报道，孙杨的律师是在上周三（4月29日）正式提起上诉，也就是在上诉截止日期的前一天。虽然SFT并未予以回应，但在一份档案中，可以看到有‘孙杨案’的编号。

另据《澳大利亚人》的报道，一位知情人士透露，目前“孙杨案”的案卷还属于密封状态，暂时无法对外公开。同时，此次审理是否会再次公开进行，也还没有明确的定论。

今年2月28日，国际体育仲裁法庭宣布了此前世界反兴奋剂机构（WADA）诉孙杨和国际泳联（FINA）一案的仲裁结果。根据CAS的结果显示，从当天开始，孙杨被禁赛8年。

根据CAS的规定，如果对裁决结果不满，可于30天内就非常有限范围内的原因向瑞士联邦最高法院提出上诉。此后，孙杨和其律师都有意进行上诉，中国泳协也支持孙杨合法维权。

但由于疫情在全球蔓延，瑞士在3月20日实施了紧急状态法，瑞士联邦最高法院原定于3月25日后的所有上诉案件都将重新规划日期执行。因此，孙杨一案的上诉期被推迟。

尽管孙杨团队提起了上诉，这依旧困难重重——实际上，瑞士联邦法院并不会对案件本身的是非曲直进行调查，而主要是从CAS是否遵守法律、尊重人权等方面来考虑。

之所以能够上诉至瑞士联邦法院，主要是因为CAS设在瑞士洛桑，必须遵守当地法律。其实早在去年11月，孙杨团队至少两次就程序合法性问题，向瑞士联邦法院提出上诉，但全部被驳回。

此外，《游泳世界》认为，孙杨在此期间仍是被禁赛的身份，“在WADA准则下，他不能与其他游泳运动员合作，也不能通过官方渠道指导其他人。”

4月22日晚，有媒体报道正处在禁赛期的孙杨入选了中国游泳队的奥运集训名单，其中包括教练员、运动员、以及部分工作人员共17人。

随后中国游泳协会23日发表官方声明称，此前发布的游泳字〔2020〕49号文已经作废，奥运集训名单也宣告无效。