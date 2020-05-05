长洲复核王申请复核 指骆惠宁发表违反基本法22条的言论

拥有“长洲复核王”之称的香港居民郭卓坚，昨天（4日）在香港法院申请司法复核，要求法庭阻止香港中联办主任骆惠宁再发表违反《基本法》第22条的言论。

《基本法》第22条规定，“中央政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务”。

香港中联办上个月17日就国务院港澳办和香港中联办就立法会内务委员会发言，被泛民派质疑与批评干预立法会运作，违反《基本法》第22条，在官网上回应，两办是中央授权专责处理香港事务的机构，不是《基本法》第22条所指的一般意义上的“中央人民政府所属各部门”，有权代表中央政府，就涉及中央与特区关系事务、基本法正确实施、政治体制正常运作和社会整体利益等重大问题，行使监督权，关注并表明严正态度。

据香港《明报》报道，复核申请书提到，骆惠宁就泛民派政党公民党议员郭荣铿主持内会会议的行为发表公开言论，有违《基本法》第22条，要求法庭颁令骆违反基本法，以及阻止骆日后再发表相关言论。

此外，郭卓坚也向法院申请私人检控，声称警务处长邓炳强和公务员事务局长聂德权容许警员以现金计算超时工作时数，造成严重社会不公和分化，以及令政府2019/20财政年度的超时加班津贴达25.2亿港元（4.6亿新元）支出，认为两人涉触犯公职人员行为失当罪。他同时指邓炳强纵容下属滥权，以及向传媒使用暴力，有违联合国人权公约。