声称坐拥400栋楼 广州90后包租婆承认大部分只有租赁权

中国广州一名90后女子声称自己拥有400多栋房子，并发布视频说自己每天过着收租的生活。女子走红之后，被网民质疑关于女子资产的真实性。女子昨天（4日）承认，她只有很少一部分房子的有产权，大部分只有租赁权。

据南方网报道，一名网民3日发出一个特别的职业体验视频，介绍一位在1993年出生的广州包租婆的收租生活，而视频里的“400栋楼”“估值过亿”等内容引起了网友的广泛关注，当晚“93年女生坐拥400栋楼”就成了微博里的热门话题。

据视频介绍，这位27岁的女子在嘉禾、龙归一带拥有超过400栋楼房。女子解释，自己的第一桶金来自利用网络信息差，帮助普通房东出租房源，获得初始资金。并随后开始包租婆生涯，开始买楼。她随后成立公司，进行不良资产重购。通过七年时间，置办了楼产400多栋，并在全国范围内开展相关业务。

视频在网络上热传后，女子和她身后400栋楼的争议不断升温。有网民随后指出，广州在2017年实行限购政策，该市户籍限购一套，而视频中提出拥有“400栋楼”的说法难以坐实。

另有网友质疑女子缴税问题，认为倘若400栋房产租赁属实，按广州最低房租纳税标准，一个月租金收入将超1亿元（人民币，下同2000万新元），一年需要缴税近4亿。

女子“D姐”昨天下午在抖音直播间回应网络上关于自己的种种质疑，否认自己说过自己总资产超过多少亿，“自己只是作为承租方，房子大部分是我租的”。

女子解释，自己手上的房子大部分都是依靠收购和承租城中村内房子，依靠此模式成为了“坐拥”400多栋楼的“包租婆”。

对于网民普遍质疑的“每栋楼月赚50万”说法，女子回应时说：“是最多50万，不是每一栋每个月都能赚50万”，并将出现这类说法归咎于视频剪辑。她也说，房子盈利情况不等，有的月赚几千、几万，甚至赔钱的也有。

对于走红后迅速开播的原因，女子在直播中称，今年受疫情影响，房子并不好租，本打算开直播做点短视频有流量后直播带房，没想过会意外走红。