长征五号B运载火箭成功进行首飞任务

中国长征五号B运载火箭今天（5日）傍晚6时在中国海南文昌航天发射场点火升空，载荷组合体随后与火箭成功分离，进入预定轨道，首飞任务取得圆满成功。

据中国载人航天工程办公室官网发布的消息，火箭搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱。

办公室也说，面对长征七号甲和长征三号乙运载火箭发射失利带来的严峻考验，工程全线深入开展质量整顿，高质量完成故障剥离和举一反三工作。

此次发射的运载火箭及搭载的试验船和试验舱，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国运载火箭技术研究院和中国空间技术研究院、中国航天科工集团有限公司所属的第二研究院抓总研制。

综合新华社和央视新闻报道，属于长征五号火箭家族成员之一，并为中国载人空间站工程而研制的长征五号B运载火箭，全长约53.7米，采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂，起飞质量约849吨，近地轨道运载能力大于22吨，是中国目前近地轨道运载能力最大的运载火箭。

中国航天科技集团一院长征五号火箭总指挥王珏曾介绍，作为一个全新构型的火箭，长征五号B运载火箭是在长征五号基础上，按系列化、模块化、组合化思路研制的一款大型运载火箭，也是中国首个一级半构型的大型运载火箭。

长征五号B运载火箭的研制工作于2012年全面展开，今年1月19日通过在北京的出厂评审，2月5日运抵海南文昌航天发射场，原先定在4月中下旬首飞。

此次首飞任务圆满成功，也被视为也正式拉开中国载人航天工程“第三步”任务的序幕。中共中央1992年作出实施载人航天工程“三步走”发展战略，中国目前已完成第一步、第二步全部既定任务。建设具有国际先进水平的空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是“三步走”发展战略中第三步的任务目标。