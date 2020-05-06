和解协议曝光 中行将承担原油宝所有负价亏损

每日经济新闻日前从原油宝投资人手中获得了其与中国银行签订的和解协议，协议内容显示，原油宝投资人的负价亏损部分将由中行来承担，中行将返还以负价结算后从投资人保证金账户中扣除的资金。

据每经网报道，多位投资人表示，他们已经陆续接到当地中国银行的电话，被邀请去银行面谈协商原油宝的解决方案。

投资人展示的这份《和解协议》显示，甲方（也就是投资人）购买的挂钩CME WTI 5月期货合约的美元/人民币“美国原油2005合约”，参考CME公布的当期合约结算价即-37.63美元一桶进行结算，价格在0美元/桶到-37.63美元一桶之间的结算金额部分构成本协议所称的甲方负价亏损。

协议里规定了乙方（中国银行）将承担投资人全部的负价亏损，也就是说穿仓造成的损失由中行来负担。

根据中行与投资人签订的交易协议，原油宝的强制平仓保证金最低比例要求为20%，也就是说当客户的保证金低于20%的时候，中行就要进行强制平仓来避免损失扩大。

银行除了承担负价损失以外，一位投资人表示，投资人可能会拿回20%的保证金。他向透露，其从当地接近银行人士处了解到解决方案可能是客户能拿回20%的保证金。而此前也曾有媒体报道“原油宝”1000万元以下的客户，有机会从中行拿回20%的保证金。

多位投资人表示，他们已经陆续接到当地中国银行的电话，被邀请去银行面谈协商原油宝的解决方案。

自原油宝穿仓事件发生以来，处在风暴漩涡中心的中行也是多次回应该事件，在5月5日晚间，中行再次发布公告称，中国银行挂钩芝加哥商品交易所（CME）WTI原油5月期货合约的“原油宝”产品，按照美国时间4月20日CME官方结算价以负值结算，多头客户产生了大幅亏损。原油期货出现负价前所未有，是疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，客户和中行都蒙受损失。