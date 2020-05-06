广东虎门大桥抖动 专家：因跨边护栏连设水马

广东省交通集团今天（6日）称，根据专家组初步判断，虎门大桥悬索桥本次振动主要原因是，由于沿桥跨边护栏连续设置水马，改变钢箱梁的气动外形，在特定风环境条件下，产生的桥梁涡振现象。

据中新网报道，专家组称，大跨径悬索桥在较低风速下存在涡振现象，振动幅度较小不易察觉，仅在特殊条件下会产生较大振幅，不影响桥梁结构安全，会影响行车体验感、舒适性，易诱发交通安全事故。

5月5日14时许，虎门大桥悬索桥桥面发生明显振动，桥面振幅过大影响行车舒适性和交通安全，大桥管理部门启动应急预案，联合交警部门及时采取了双向交通管制措施。广东省交通运输厅、省交通集团连夜组织中国内地12位知名桥梁专家召开专题视频会议进行了研判。

根据现有掌握的数据和观测到的现象分析，虎门大桥悬索桥结构安全可靠，此次振动也不会影响虎门大桥悬索桥后续使用的结构安全和耐久性。

目前，虎门大桥桥面已基本恢复常态。为确保大桥交通安全万无一失，虎门大桥管养单位已紧急开始对大桥进行全面检查检测，同时中国交通运输部已组建专家工作组到现场指导，虎门大桥将继续封闭双向交通，有关单位正加快检测，计划尽早开放交通。

虎门大桥是中国广东省境内一座连接广州市南沙区与东莞市虎门镇的跨海大桥，位于珠江狮子洋之上，为珠江三角洲地区环线高速公路南部联络线（原莞佛高速公路）的组成部分。