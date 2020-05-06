崔天凯：美政客位置高但智商情商未必高

针对美国政客关于“病毒来自武汉实验室”的说法，中国驻美国大使崔天凯表示，世界上总有一些人所坐的位置比较高，但并不意味着他的智商、情商也很高，这并不一定成正比。他说，关于武汉病毒研究所，这是一个科研单位，它是一个跟国际上很多同行有很多学术交流、很多合作的单位，而且它有中文和英文的网页，信息都是公开的，这都是事实

据央视新闻报道，崔天凯说，这次疫情，武汉研究所没有一个人受到感染，这是个好事情，为什么总有人不愿意相信事实，不愿意相信科学，总要疑神疑鬼？如果认为一定要去调查武汉的研究所，那么现在事实已经证明，世界其他地方也有一些更早的病例，而且世界其他地方还有一些实验室，并不像武汉研究所这么公开，搞国际合作。还有一些实验室有很大的神秘感，是不是应该一块调查，查个水落石出？

在谈到美国、欧洲都发现了更早的病例时，崔天凯表示，最早报告病例的地方不一定就是病毒来源的地方，关于病毒来源，需要科学家去探索。

崔天凯说，最早报告病例不一定就是病毒产生的地方，很多科学家都这么认为。之前很多人以为武汉最早发现病例，现在好像情况也不是这样，美国、欧洲都有更早的病例发现，这究竟说明什么？需要科学家去解决。关于病毒来源，现在也有各种说法，但是科学界普遍的看法是病毒是自然界产生的，并不是从哪个实验室泄漏的，希望大家都能够相信事实，相信科学。

另一方面给，崔天凯说，经贸关系是中美关系的一个“压舱石”，现在这还是一个事实，但我认为不应该把经济视为唯一的“压舱石”。中美关系这么复杂、重要、对全世界都利益攸关的关系，不可能只有经济这一块“压舱石”。

他说，中美关系的“稳定锚”要更多一点，这是我们现在要做的工作，也是现实的需要。比如防控疫情、公共卫生安全的合作，今后也可以称为“压舱石”，这是涉及人命关天的事情，这方面可以做的事情还很多，余地还很大。