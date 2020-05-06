蔡英文第二任期人事将微调 国防部长、参谋总长将留任

台湾总统蔡英文在5月20日将展开第二任总统任期，人事方面，行政院长苏贞昌将继续在岗位上带领行政团队，多数阁员也预料获得留任。外界关切国安高层人事，目前仍处于疫情期间，国安高层人事以稳定为原则，仅将进行部分微调。

据《自由时报》报道，军方高层人事方面，蔡英文肯定国防部长严德发及参谋总长黄曙光等人表现，均将留任现职打拼。党政高层表示，虽然发生敦睦舰队染疫事件，但从目前掌握的调查情况，主要在舰队通报与防疫未能落实等缺失，非属决策性质问题；加上7月汉光演习将登场，国防部长及参谋总长现阶段进行调整的可能性均不大，军心稳定仍是政府高层最重要的考量。

受到疫情影响，520就职相关活动也予以精简，正副总统的宣誓就职在总统府大礼堂举行后，蔡总统演说与接见外宾祝贺团将移至半户外区域的台北宾馆进行。

全球疫情依旧严峻，这次就职活动并未邀请各国外宾来台庆贺，改由友邦政要以拍摄影片方式祝贺蔡英文就职。总统就职典礼及演说，则邀各国驻台使节与台湾各界代表参加。

高层指出，台湾的防疫成绩为各国称颂，除有赖政府与人民共同合作，国安团队功不可没，考量相关涉外业务的持续与熟悉程度，以及目前仍处于疫情期间等因素，国安高层人事以稳定为原则，仅会进行部分与必要性的微调，国安团队在数月后，才会进行较大幅度的异动。

至于国安会秘书长李大维是否调整职务？高层表示，这仍要看整体国安布局而定。

不过，有执政党立委认为，蔡英文第二任总统任期，除就职演说，最重要的就是透过人事调整说明未来4年的政策方向，如果行政院改组幅度不大，国安高层人事应予人耳目一新之感，尤其国际变局大，台湾应重新调整人事因应新局。