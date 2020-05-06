中国官方谈航天发射两次失利：故障定位和机理基本明确

在昨天（5日）晚举行的长征五号B运载火箭首次飞行任务线上新闻发布会上，中国载人航天工程办公室主任助理季启明表示，近期中国航天发射连续两次失利，目前两次失利的故障定位和机理已基本明确。

据中新网报道，季启明被问及“近期航天发射连续失利”的影响和应对举措。对此，他回应称：“今年3月16日和4月9日，中国航天发射连续两次失利，这也再次显示航天事业的高风险，中国航天的‘长征’永远在路上。”

季启明说，一个多月以来，型号队伍和航天专家同舟共济、夜以继日、集中会战，深入开展问题复盘、原因分析、试验验证等归零工作，“目前两次失利的故障定位和机理已基本明确”。与此同时，有关部门在航天全线组织开展了全面质量整顿和复核复查，对原定近期执行的火箭发射计划进行了适度的调整。

“作为系统最复杂、安全要求最高的一项航天工程，载人航天始终坚持质量第一、安全至上。”季启明说，长征五号B运载火箭，担负着发射空间站舱段的重要使命，关系到载人航天工程“三步走”战略目标能否实现，容不得任何闪失。

据介绍，在前期开展的大量质量安全与可靠性工作基础上，针对近期出现的两次发射失利，长征五号B运载火箭和任务相关系统迅即开展了故障剥离和举一反三，进行技术状态和产品质量的再复查再复核再确认，全面排查风险和薄弱环节，进一步完善方案预案，努力使失利的教训变成宝贵的财富。

季启明表示，此次发射成功，不仅实现了空间站阶段任务的首战告捷，也为中国航天打了个“翻身仗”，为后续任务增加了更大信心。