刘晓明：英国有少数政客沉迷于冷战思维

中国驻英大使刘晓明当地时间5月5日出席英中贸易协会网上座谈会时不点名批评部分英国政客“沉迷于冷战思维”，指这种“政治病毒”将损害中英政治互信与合作。

据中国驻英国大使馆网站消息，刘晓明在题为《携手应对，化危为机，共创未来》的主旨演讲中表示，当国际社会集中力量共同抗疫的时候，美国一些政客却到处造谣诽谤。

他批评美国政客“罔顾中国为世界抗疫做出的巨大努力、巨大牺牲和巨大贡献，将疫情政治化、把病毒标签化、对中国污名化”。

同时，刘晓明也批评英国少数政客，沉迷于冷战思维，把中国比作前苏联，有的要对中英关系进行“重新审视”，有的要发动新的冷战。他这些言论表示遗憾，表示这是一种“政治病毒”，如任其发展，将毒化中英两国乃至国际社会团结抗疫的气氛，损害中英政治互信和各领域合作。

因此他对此保持高度警惕，强烈反对，坚决抵制。刘晓明也奉劝，中国不是前苏联。冷战的时代早已结束，和平与发展是当今时代的主题，也是中英共同致力于实现的目标。

刘晓明称，当前疫情仍在全球蔓延，对世界各国而言，都是一次重大考验。面对危机，中国是最早向世界卫生组织报告疫情、最早甄别病原体、最早与世卫组织和有关国家分享病毒全基因序列、最早采取强有力全面防控举措、最早取得疫情防控重要阶段性成果、最早在全国范围推动复工复产的国家。中国在抗疫斗争中始终做到坚持以人民为中心，坚持同舟共济，坚持团结协作。

他强调，中英是共同抗疫的合作伙伴。在抗疫中密切协调合作，不仅相互提供抗疫物资，而且加强防疫信息分享和经验交流，推进疫苗和药物研发等领域合作。两国都坚定支持多边主义，支持世卫组织在全球抗疫中发挥重要作用，支持加强二十国集团框架内的抗疫合作，推动完善全球卫生治理。



刘晓明也表示，中英企业家一直是推动中英友好合作的生力军，也是促进世界繁荣稳定的重要力量。尽管这次疫情造成中英贸易额短期下滑，但中英两国经济优势互补的事实没有变，经贸投资合作的基础没有变，两国企业对中英合作的信心也没有变。