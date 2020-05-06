中国游戏加速进军日本 风险隐患逐渐显现

海外的智能手机游戏正在加速进军日本。其中势头最猛的是将游戏产业定位为经济增长战略一部分的中国企业。

据共同社报道，中国游戏公司投入巨资的作品聚集人气。使用通信功能可实现多人联机、通过智能手机随时随地轻松登录的优点抓住了10至20多岁年轻人的心，而各种各样的风险也逐渐显现。

千叶县成田市高中2年级某男生（17岁）的每日必修是玩中国游戏巨头网易公司推出的游戏《荒野行动》。在日本，该款游戏于2017年秋发布，2019年的游戏内收费金额（销售额）排名第四。游戏在日本赚得800亿日元（约合11亿新元）以上，下载量超过3500万次。

这是一款大逃杀类型的联网游戏。最多100名玩家在远海孤岛上持武器互相厮杀，最后的幸存者将成为获胜方。该男生通过游戏的对话功能与认识的约20人组成队伍。每天通过社交网站（SNS）进行联系，但从未实际见过队伍的成员。

主动提供奖金招募参加者的“赏金赛”每天都会举行数十次，参赛队伍数不胜数。获胜方的奖金为4000日元左右。可在SNS上领取美国苹果和亚马逊日本的预付卡。有人每月能赚10万日元。由于害怕被队伍除名，该男生说“赢不了的人有时会通宵达旦埋头游戏”。

德岛县阿波市一名50多岁的小学教师叹息道：“在自己的房间里随时都可以玩，家庭内部没有制定好规则。”

通过游戏对话功能的交流也有可能成为犯罪的温床。日本内阁府官员指出：“被称为语音聊天的对话不会留下证据，警察也无法追踪。暗地里有相当数量的受害。”小学生被卷入性犯罪案件和中学生被推销购买大麻的问题已实际发生。

安全保障上也存在隐患。这是由于中国的《国家情报法》规定企业有义务协助国家情报工作。智能手机游戏获取的姓名、地址等个人信息不会从苹果或谷歌流向游戏企业，但可以追踪用户的位置信息和游戏中的对话。日本总务省专家会议的委员警惕称：“以数百万人为单位掌握国民的行动特性是安全保障上的问题。”