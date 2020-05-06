韩媒：朝鲜2019年对华贸易依存度创新高

韩国贸易协会6日发布的一份报告显示，2019年朝鲜对外贸易总额（不含对韩贸易）同比增加11%，为29.45亿美元。对外出口总额四年间缩水至十七分之一，对华贸易依存度为95.2%，创下历史新高。

据韩联社报道，报告显示朝鲜出口同比减少20.9%，较国际社会加强对朝制裁前的2015年大减94.3%，为2.61亿美元，进口则同比增加15.6%，为26.84亿美元，贸易逆差巨大。

同期，朝鲜的贸易伙伴由115个大幅减少至62个国家，主要包括中国、俄罗斯、巴西、印度、哥斯达黎加、德国、波兰、秘鲁、沙特阿拉伯和津巴布韦。其中，朝中贸易额同比增加15.3%，为28.0437亿美元，朝鲜对华贸易依存度由2018年的91.7%提升到了2019年的95.2%。

从出口品类来看，钟表占18.8%，其后依次是硅铁（11.3%）、假发（11.2%）、实验用具模型（6.3%）和钨（4.8%）。进口方面依次是豆油（4.5%）、纺织品（3.5%）、大米（2.9%）、面粉（2.9%）和钟表零件（2.6%）。

报告指出，朝鲜正在扩大对华贸易以抵消国际社会对朝制裁带来的冲击。预计今年朝鲜对外贸易将受冠病疫情影响大幅缩小，若能在疫情后重启对华贸易，其对华依存度有望再创新高。