方正集团债务重组 令维好协议的有效性面临考验

北大方正集团陷入困境，令中国离岸债券发行人热衷使用的一种模棱两可的信用保护机制受到考验，因为在此之前，一些附加该条款的债券的命运遭遇不确定性。

据彭博社报道，正在法院主导下进行债务重组的北大方正集团，其提供维好协议的价值约120亿元人民币（17亿美元）的离岸债券，正有待重组管理人确认。该等债券由方正集团的离岸子公司和一家姊妹公司发行，占债券受托人纽约梅隆银行向管理人报告的债权总额的一半以上。

相对而言，维好协议是中国离岸借款人特有的现象。维好条款实质上是一种君子协议，承诺维持发行人的偿付能力而没有任何偿付担保。中国债券发行人大约在七年前开始使用该机制，以缓解对风险敏感的海外投资者的担忧。

在中国美元债市场从春季的动荡中缓慢复苏之际，方正集团重整管理人对上述债券的最终决定，将透露出中国对这种有争议的信用保护形式的立场。

“方正集团提供维好协议的债券最终是否会获得重整管理人的确认，将为中国离岸债券市场树立重要先例，”穆迪投资者服务公司驻香港分析师钟汶权表示。

根据彭博看到的另外一份文件，债券受托人纽约梅隆银行向管理人报告的离岸债权总计217亿元人民币，其中约70亿元已经被确认。

120亿元附有维好协议的债券仍有待获得法律确认。标注日期为5月1日的通知援引托管人的话称：“在管理人做出最终决定之前，可能需要就未决金额作出有效的判决或仲裁裁决，以确认公司的责任，”这份日期为5月1日的通知引述受托人表示。

据知情人士透露，由中国央行牵头、多家有关部门组成的管理人，在北大方正集团进入重整程序后于4月30日举行的首次债权人会议上，确认债权金额1,126.76亿元。另外，北大方正集团称，为推进重整工作，解决债务风险，公司管理人拟公开招募战略投资者。

纽约梅隆银行表示因涉及客户机密无法置评。方正集团未回复彭博新闻社寻求评论的电子邮件。彭博致电管理人未获接听。

根据彭博汇编的数据，附有这种非约束性信用保护机制的债券目前占所有美元债券余额的14.6%。

穆迪分析师钟汶权表示，提供维好协议的债券，最大问题是法律地位的模糊性：既非中国法规正式认可的离岸债务，也没有与担保形式相同的法律效力。