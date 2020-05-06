从美股退市一年后 中芯国际拟登陆科创板

中国芯片企业中芯国际5月5日晚间发布公告，拟于科创板发行不超过16.86亿股股份，募集资金计划用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目的储备资金及补充流动资金。

谈及回到境内上市的理由，中芯国际在公告中指出，人民币股份发行将使其能通过股本融资进入中国资本市场，并于维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。另外，回到A股上市符合该公司及股东的整体利益，有利于加强其可持续发展。

据观察者网报道，春节过后，中芯国际港股股价呈现“V型”走势，先是在2月14日以17.92港元/股创下15年来新高，随后一路走低并在3月底开始反弹，截至昨日（5月5日）收盘，市值约786.7亿港元。

在上述消息影响下，中芯国际港股今天高开近6%。A股半导体、国产芯片、光刻胶板块也纷纷跟涨，中微公司、兆易创新、长电科技、晶瑞股份、长电科技等涨幅均在7%以上。

2000年4月成立至今，中芯国际已有20年历史。2004年，该公司在美国和香港实现两地上市。不过，由于成交低迷和成本太高，去年5月该公司宣布将美国存托凭证从纽交所退市，降级到OTC市场。

从那时起，坊间关于该公司将回到A股上市的猜测便没停过，如今“靴子落地”。

5月5日，中芯国际发布公告，其董事会已于4月30日通过决议案，将向上交所提交科创板IPO申请，初始发行不超过16.86亿股股份；海通证券和中金公司分别为其联席保荐人及承销商。

公告显示，该公司本次募资金额约40%资金用于12英寸芯片SN1项目，约20%用作为其先进及成熟工艺研发项目的储备资金，剩余约40%作为补充流动资金；此次其拟发行的16.86亿股份，将全为人民币股份新股，不涉及现有股份的转换。

另据日前报道显示，上海市重大工程中芯国际12英寸芯片SN1&SN2厂房建设项目位于浦东新区张江高科技园区，预计今年8月全面竣工，建筑总面积约40万平方米。

该项目是打破国外垄断、实现中国强芯梦的国家战略投资项目，项目从规划、设计、建设到生产运营，得到国家及上海市政府的高度重视。其投产后，工艺节点可覆盖14nm-7nm。

值得注意的是，中芯国际此次拟在科创板上市似乎是“有备而来”。

为探索红筹企业境内上市，证监会在2018年3月出台了《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，但选取标准方面设置了较高的门槛，其中对已境外上市的红筹企业，市值不能低于2000亿元人民币。按照这个标准，目前市值不足800亿港元的中芯国际并不符合标准。

不过，今年4月30日，证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，下调了上市红筹企业回归A股门槛。除上述条件外，“市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位”也成为选取标准。

显而易见的是，中芯国际符合第二条标准。而就在同一天，其董事会审议通过境内上市议案。

官网介绍显示，中芯国际及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

在工艺制程方面，2019年第四季度14nm已占中芯国际营收的1%。N+1的研发进程稳定，已进入客户导入及产品认证阶段，该工艺也被外界认为相当于台积电的第一代7nm工艺。

目前，国内业务仍占中芯国际营收的大头。2019年财报显示，其中国业务营收占比达到59.5%。尽管总收入下降7.3%，但基于其在中国的战略位置，该公司将今年的增长率目标定为11%至19%，并计划将毛利率维持在20%，保持盈利。

值得注意的是，根据Gartner披露的数据，行业龙头台积电2019年营收357亿美元，全球市场占有率达57.3%。对比来看，中芯国际当年营收为31.24亿美元，市占率为5.01%，与前者差距仍然不小。

而晶圆代工作为典型的资本密集、人才密集和技术密集产业，先进的工艺与高额的研发投入密不可分。

以台积电为例，其2019年的资本开支达149亿美元，研发投入为29.6亿美元。而中芯国际财报显示，其去年研发投入为6.9亿美元，2020年其将启动新一轮资本开支计划，从去年的22亿美元大幅提升至31亿美元。