湖北3000党员干部因防疫失职被处分 含厅局级10多人

湖北省从疫情发生截至4月中旬已处分疫情防控中失职失责党员、干部3000多人，其中厅局级10多人，县处级100多人。

湖北省纪委监委党风政风监督室副主任叶志强在5月1日出版的第九期《中国纪检监察杂志》中透露上述数据。

叶志强指出，这代表着湖北省疫情问责规模空前、力度空前，以有力问责推动疫情防控责任有效落实。

文章称湖北省纪委监委出台六条从宽处理规定，组织专门力量全面排查，主动纠正问责偏差，在大规模的问责中既避免出现问责过度、问责泛化倾向，同时彰显人性温度。

文章以多个案例强调，疫情防控中不能把问责当目的，一有错就问责，一问责就动纪；也不能搞“机械式”问责，不能只看岗位职务，不看具体工作，一沾边就问责；更强调问责不是越多越好，要防止简单化片面化，彰显人性温度。

在不把问责当目的上，文章以咸宁市高新区横沟桥镇党委书记王某为例，指王某在疫情初期，因履职不力，对从武汉返乡人员的密切接触者排查、隔离不到位，被给予党内警告处分。面对处分，王某不仅没有一蹶不振、消极懈怠，而是思过奋进、知错后勇，以更加积极负责的态度投入防控工作，取得明显成效，经评查后调整为诫勉谈话处理。

此外，文章也以孝感市临空经济区太平村支部书记、村委会主任丁某为例，强调问责也要彰显人性温度。丁某被指擅自转借疫情防控专用车辆通行证给他人使用，违反通行禁令。经调查，事发原因系该村村民受伤需要紧急送医，因事态紧急，未能及时报告，丁某被批评提醒后予以免责。