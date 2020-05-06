中国目前八省份处于二级应急响应 21地降为三级 已无一级响应省份

山东省和河南省昨天（5日）发布消息称，自今天（6日）0时起，这两省的重大突发公共卫生事件应急响应级别均由二级调整为三级。

据人民网统计梳理的全国各省份应急响应级别调整情况汇总表显示，截至目前，全中国已无一级响应级别省份，二级响应级别省份八个，三级响应级别省份21个，四级响应级别省份两个。

本次冠病疫情发生后，中国各地迅速响应，浙江、广东、湖南3个省份于1月23日率先启动一级应急响应。1月24日（除夕），15个省份启动一级响应，其中湖北省由1月22日启动的二级响应调整为一级响应。1月25日，新疆等12个省份启动一级响应。1月30日，西藏由此前1月27日的二级响应调整为一级响应，至此，全中国31个省份均已启动一级应急响应。

各地对一级响应级别进行调整的时间集中于2月底和3月初，其中京津冀三地于4月30日同时调整为二级响应。随着5月2日湖北省响应级别调整为二级响应，全国31个省份的一级响应级别全部调整完毕。

截至5月5日，二级响应级别的八个省份为：北京、天津、河北、上海、湖北、广东、西藏、宁夏。其中，西藏部分地区按三级响应管理。

三级响应级别的21个省份为：山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃。

四级响应级别的两个省份为：青海、新疆。

其中，北京、天津、河北、上海、湖北、广东、西藏、宁夏等8个省份的应急响应级别是从一级降到目前的二级。内蒙古、辽宁、广西、贵州、云南、陕西、甘肃等7个省份则是从一级响应直接降到三级。山西、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、海南、重庆、四川等14个省份逐级降低，从一级降到二级，再从二级降到三级。新疆的响应级别也是逐级降低，从一级降到二级，再降到三级，最后降到最低级别的四级。青海是从一级响应直接降到三级，再从三级降到四级。3月6日，青海已是四级响应地区。

中国《国家突发公共卫生事件应急预案》规定，根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

一般来说，一级响应由国务院组织实施，各省级人民政府在国务院统一领导和指挥下组织协调省内应急处置工作。应急响应级别下调，表明疫情的范围、性质和危害程度有所降低，应对疫情的组织实施部门也随之下调。调整为二级响应，由省级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作；调整为三级响应，由市级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作；调整为四级响应，由县级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作。上一级人民政府可根据实际情况给予下级人民政府指导和支持。