路透预测：中国4月进出口降幅预计扩至两位数 外需面临前所未有挑战

中国官方将在明天（7日）公布4月进出口数据。路透社综合20余家机构预测中值显示，冠病疫情在全球蔓延给中国外贸带来的巨大冲击将在4月显现，随着多国为防控疫情而“锁国”，欧美PMI深跌至收缩区间，中国进出口在3月呈现的改善之势将戛然而止，同比降幅将扩大至两位数，外需短期将面临巨大压力。

长江证券首席经济学家伍戈表示，作为率先管控住疫情的国家，中国经济目前正从一季度的历史低点逐步修复。从全球来看，新冠病毒导致的死亡人数仍在持续攀升。特别地，美国死亡人数已逾7万，甚至超过越南战争。尽管不少国家有意着手复工复产，但经济生活恢复常态仍需时日。

“中国外需或将面临前所未有的冲击挑战。”伍戈团队预计4月出口和进口同比降幅达-28%和-14%。

交通银行宏观团队指出，全球需求减弱，新增出口订单下降，出口增长放缓，预计增速降到-20%；价格下跌以及高基数导致进口下降，4月进口降幅可能大于出口，预计增长-23%，贸易顺差略高于去年同期。

他们指出，疫情全球扩散对全球经济带来冲击，2020年全球经济可能负增长。3月份全球综合PMI降到39.4%，订单指数降到39.2%。4月份美国、欧元区制造业PMI只有36.9%、33.6%。全球经济放缓将严重影响外需，全球贸易可能萎缩。

中金公司的宏观团队也认为，4月出口同比增速可能从3月的-6.6%下降至-20%，进口增速也将下滑至-22%。4月美、欧、日的制造业PMI初值大幅下跌，韩国4月前20天的出口增速也明显滑落。鉴于全球主要经济体大多实行了严格的隔离防疫措施，中国外需短期内面临严峻的下行压力。

美国3月贸易逆差增幅为一年多来最大，因出口创纪录骤降抵消了进口下滑的影响，暗示新型冠状病毒爆发正颠覆全球商品和服务流动。具有政治敏感性的对华商品贸易逆差下降42亿美元，至118亿美元，为16年来的最低水平。来自中国的进口下降，而对华出口上升。

据多名知情官员透露，美国政府正在“强力推动”一项倡议，欲将全球工业供应链撤离中国，美方正在考虑实施新关税措施，对中国在新冠病毒疫情方面的处理过程以示惩儆。

如果说2020年中国经济的上半场主打抗疫战并获得阶段性胜利，那么5月下旬召开的中国两会就料将围绕“六稳与六保”的底限思维布局中国经济的下半场。在财政货币政策双松已无悬念的大前提下，无论是赤字率的提升抑或专项债规模的扩大都更像是对既成事实的“背书”。