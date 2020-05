台湾外交部今天(6日)与台安医院合作,和美加举行多边视讯研讨会,分享台湾防治新型冠状病毒疾病经验,出席人士包括美国加州、华盛顿州、夏威夷州、关岛与北马利安纳群岛邦总督及加拿大多伦多市官员、公卫专家及医护人员。

据《自由时报》报道,外交部政次徐斯俭、台安医院院长黄晖庭、关岛总督古蕾露(Lourdes A. Leon Guerrero)及北马利安纳群岛邦总督Ralph DLG. Torres均连线出席活动并致开幕词。

此外,美国加州、华盛顿州、夏威夷州、关岛、北马利安纳群岛邦及加拿大多伦多市等地方政府官员、公卫专家及医护人员也一同交流讨论。

徐斯俭致词说明“台湾模式”(Taiwan Model)抗疫归功于六大原则,包括迅速应变、超前部署、资讯透明、出口禁令及重要物资(口罩与酒精)增产规划与配给制度;政府指挥整备跨部会资源;整备医疗院所;积极追踪确诊者。

徐斯俭说,“台湾模式”受国际肯定,也提升我国能见度,未来我国政府将持续加强与各国防疫合作,秉持“台湾能帮忙,而且台湾正在帮忙”(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的一贯精神,提供国际社会协助。