《少年的你》第39届香港电影金像奖是大赢家

第39届香港电影金像奖成绩出炉，由香港导演曾国祥执导的校园霸凌电影《少年的你》以大热成为最大赢家，一举摘下最高荣耀的最佳电影、最佳导演、周冬雨的影后与易烊千玺的最佳新演员等8奖。

《少年的你》以12项入围领跑，曾国祥2017年曾凭《七月与安生》入围最佳电影与最佳导演，但空手而归，这回是圆梦成功。《少》里饱受校园霸凌的女学生由中国女星周冬雨演出，以大热夺标，使得凭两片《花椒之味》与《圣荷西谋杀案》竞赛影后的郑秀文遗憾。这是香港女星郑秀文第6次冲击影后，而且也不是她第一次“自己打自己”，也不知道是不是分薄了票源，总之就无法突围。在《叔·叔》演出老”男同志“的香港资深演员太保击败《麦路人》的流浪汉郭富城与《犯罪现场》的窃匪头目古天乐等，也以大热夺下影帝。

麦曦茵执导、郑秀文主演的《花椒之味》以11项提名紧追在《少年的我》的提名之后，而郭富城主演的《麦路人》亦有10项提名，但两片缺乏收获，《花椒之味》夺最佳美术奖。《麦路人》的张达明则击败同一部片的万梓良，夺最佳男配角奖；《叔·叔》的区嘉雯夺最佳女配角奖。

最佳亚洲华语电影是两中国片《大象席地而坐》与张艺谋的《影》，以及刻画白色恐怖的台湾片《返校》之争，已故导演胡波的《大象席地而坐》获奖。尔冬升希望疫情过后，能亲自把奖送到中国大陆给胡波的母亲。

因冠状病毒疫情，本届金像奖改在网上直播，金像奖主席尔冬升在今天（5月6日）下午三点开始宣布成绩，前后仅约10分钟。

第39届香港电影金像奖成绩

最佳影片：《少年的你》

最佳导演：曾国祥（少年的你）

最佳男主角：太保（叔·叔）

最佳女主角：周冬雨（少年的你）

最佳男配角：张达明（麦路人）

最佳女配角：区嘉雯（叔·叔）

最佳新演员：易烊千玺（少年的你）

最佳新晋导演：黄绮琳（金都）

最佳编剧：《少年的你》

最佳摄影：《少年的你》

最佳剪辑：《叶问4完结篇》

最佳美术指导：《花椒之味》

最佳服装造型设计：《少年的你》

最佳动作设计：袁和平《叶问4完结篇》

最佳原创音乐：《金都》

最佳原创歌曲：Fly（少年的你）

最佳音响效果：《叶问4完结篇》

最佳视觉效果：《扫毒2天地对决》

最佳亚洲华语电影：《大象席地而坐》（中国）