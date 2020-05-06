小米日本广告用核爆类比手机快充 引日本网民不满后道歉

小米日本在社交媒体发表道歉声明称，小米在海外市场新品宣传视频中出现了欠考虑的内容，该视频已经删除。小米尊重全世界用户以及各自文化，今后在宣传新产品时，小米将更贴近用户，努力防止再次发生此类事件。

据中新经纬客户端报道，近日，小米国际发布了一则Redmi Note 9系列的宣传视频，视频中采用了很多创意元素来展示Redmi Note 9系列的新特性。在介绍30W快充功能时，该视频出现了核弹爆炸等画面，此举引发了日本网友的不满和争议。

4月30日，小米在线上推出Redmi Note 9系列，主要面向海外市场。2019年12月9日，小米进军日本市场，在日本发布智能手机和家电制品。

此前，小米集团副总裁常程曾因微博文案被指低俗而道歉。4月24日，常程在微博进行产品宣传时写道，“发布会故事备选：空投八倍镜 篮球场上欢呼，别人看见你得分，我却看见你的裤裆开裂了 对面女生宿舍每个精致打扮美女的背后都有一个(@>_<@)的窝……”该宣传文案引起了网友质疑。

26日下午，常程为此道歉，他称：“上周五我的一条微博文案言论不当，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰，让大家失望。我真的错了，大家的批评我全部接受。”