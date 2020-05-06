曾被指设计有问题叫停 中国抗疫邮票5月11日发行

中国国家邮政局官网今天（6日）发布了关于《众志成城抗击疫情》特别发行邮票发行日期的通告。根据该通告，国家邮政局决定《众志成城抗击疫情》特别发行邮票发行日期由4月7日调整为5月11日。



据此前公开资料显示，《众志成城抗击疫情》邮票1套2枚，面值均为1.20元（人民币，下同，约0.24新元）。同时，中国邮政集团有限公司将制作首日封和邮折，一部分赠送给抗击疫情一线的医务工作者，一部分向社会发行。邮票、邮品发行收入将捐赠用于抗击疫情工作。



据了解，许多邮迷对抗疫邮票期待值较高，不少人也想前往邮市高价购买。发行延期后一度引发热议。有邮迷指出，近期网络上还出现了打印的、绘制的伪造抗疫邮票，甚至有假实寄封亮相。



上月4日突发通告叫停的《众志成城抗击疫情》邮票，曾引发众多传闻，其中之一是背景出现黄鹤楼图案，容易令人认为病毒来自武汉。因此新的抗疫邮票，已经见不到背景的黄鹤楼，而且中央的下方的标志加了新冠病毒的正式名称Covid-19。