湖北已建5G基站1.3万个

湖北省冠病疫情防控工作指挥部昨天表示，湖北省已建成1.3万多个5G基站，居中国中部第一。

湖北省发展和改革委员会副主任潘幼成在新闻发布会上说，湖北省按照中国国务院要求，已抓紧项目谋划、前期推进、项目实施等关键环节。同时，拟围绕政府专项债券11个领域，中央预算内投资八个领域66个专项，以及新型基础设施、战略性产业和转型升级、疫情催生的新经济领域。

湖北省经济和信息化厅副厅长吴方军说，湖北将实施新一轮大规模技术改造工程，特别是以数字化、绿色化等为重点，加快构建现代制造业产业体系。

吴方军说，“今天的投资结构就是明天的产业结构，今天的投资总量就是明天的经济增量”。因此，要围绕芯屏端网、新基建、新能源、智能装备等领域谋划一批重点产业配套和产业集群建设重大项目。

“新基建”发展战略在2018年的中央经济工作会议上明确，指传统基础设施建设以外具较高科技水平的基础设施建设，如今也被视为疫情后助推中国经济的重要一环。据报道，中国政府未来将投入34万亿元（人民币，下同，约6.8亿新元）资金推动新基建。

他还指出，数字基建是新基建的重要内容，也是湖北抢抓未来发展机遇的着力点。举例来说，湖北省5G网络建设已累计投资25亿多元，建成基站1.3万多个，居中国中部第一。工业互联网累计签约落地八个节点，建成15个企业级工业互联网平台。

过去几个月，湖北省在疫情防控期间，曾通过抗疫措施顺势助推5G建设，包括运用智慧医疗为武汉市雷神山医院、火神山医院的病患诊断病情等。