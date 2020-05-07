中国昨新增两起确诊病例 均为境外输入

中国昨天新增两起冠病确诊病例，均为境外输入病例，分别发生在上海和广东省。同时，新增的两起疑似病例也发生在上海。

据中国国家卫生健康委员会通报，中国境外输入现有确诊病例246例，疑似病例四例。目前累计确诊病例1680例，无死亡病例。

截至5月6日，现有确诊病例295例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例8万2885例，现有疑似病例四例。此外，新增无症状感染者六例；尚在医学观察无症状感染者880例。

通报也指出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1524例。其中，香港特别行政区1040例（出院932例，死亡四例），澳门特别行政区45例（出院40例），台湾地区439例（出院339例，死亡六例）。

另据《人民日报》微博消息，从5月7日0时起，牡丹江市林口县风险等级将由中风险调整至低风险。这意味着从今天起，中国中高风险区域全部清零。

根据风险等级划分，不同地区有不同的防疫策略。低风险地区将实施外防输入策略，加强对疫情严重地区以及高风险地区流入人员的跟踪管理，以及疫情监控和特殊场所、特殊人群的防控。

中度风险地区则会实施外防输入、内防扩散的策略；高风险地区则在此之上继续严格管控，停止聚集性活动，实施区域交通管制，全面排查发热患者，及时收治和管理疑似病例等措施。