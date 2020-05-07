特朗普称或许可在一两周后 报告中国对贸易协议遵守情况

美国总统特朗普当地时间周三表示，他将能够在约一到两周后报告中国是否正在履行中美第一阶段贸易协议规定的义务。

根据今年1月签署的中美第一阶段贸易协议内容，中国承诺在2017年进口额基础上，今明两年增购2000亿美元的美国产品和服务，其中767亿美元要在今年落实，包括329亿美元制成品、125亿美元农产品、185亿美元能源产品和128亿美元的服务。

据路透社报道，特朗普表示，他正在“密切关注”中国是否按照贸易协议要求兑现了增加购买美国商品的承诺。他说，中国正在购买大量美国农产品，但质疑采购规模是否满足协议中对于美国农产品、制成品、能源和服务的购买承诺。

“我将能够在大约一两周以后报告情况。不仅是农业方面，还与其它许多行业有关......他们知道他们有个协议要履行，希望他们能够履行协议，我们拭目以待。他们或许能履行，或许不能。我们会做出判断。”

华盛顿承诺将与北京就第二阶段贸易协议展开谈判，第二阶段协议将解决政府补贴和棘手的技术转让问题，但冠病疫情爆发导致美国经济停摆，有关磋商尚未启动。

美国官员表示正在考虑对中国采取行动，包括可能加征关税以及将供应链从中国转移。

当被问及这些问题时，特朗普在记者会上表示，“我们正在解决这些重大问题当中，所以我不想现在讨论。”

