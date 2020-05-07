世卫组织考虑设考察团在中国寻找病毒来源

世卫组织正考虑设立新的考察团在中国寻找冠病病毒源头。

据彭博社报道，世卫组织流行病学家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在周三新闻发布会上称：“不知道（病毒）起源于什么动物，就很难阻止它再次发生。”全球目前已有超过25万人因这场大流行病丧生，而病毒源头正引起人们越来越多的争议。

美国总统特朗普早前声称，病毒很可能是从中国武汉病毒研究所泄露出来的，不过这个理论遭到一些情报机构的质疑。四个多月前，武汉首次发现了冠病病例。

此外，特朗普也大肆抨击世卫组织，称其以中国为中心，以致在冠病疫情期间作出错误的建议，搞砸防疫工作。因此，决定暂停对该组织拨款。美国是世卫组织的最大资金捐助国，去年为该联合国机构提供的资金总额达4亿美元。

中国与世界卫生组织联合专家考察组曾在今年2月中赴北京、广东省、四川省展开现场考察。不过，该考察组并未前往疫情“震中”，湖北武汉或是湖北的其他地方。

报道称，科霍芙曾参加上述考察任务，当时的结论是冠病病毒是人畜共患病毒。报告称，蝙蝠似乎是该病毒的“宿主”，但无法确定中间宿主。

科霍芙称：“我们与中国同行讨论了进一步的考察任务，这将是更加学术化的工作，并且真正着眼于从接触不同动物的角度研究最初发生了什么。”