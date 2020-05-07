中信银行就泄露个人信息向池子道歉 支行行长已撤职

中国知名脱口秀演员“池子”（王越池）昨天的一条微博引发广泛关注，尤其引爆了一众对中信银行的声讨和质问。

综合中国媒体报道，池子早前与笑果文化传媒有限公司暴发经济合约纠纷后，笑果文化曾寄给池子其个人的中信银行账户交易明细。对此，池子昨天在微博上表示，这属于侵犯公民个人信息的违法行为，将通过律师发函要求中信银行、笑果文化赔偿损失、并公开道歉。

在没有池子的个人信息和司法机关的调查令的情况下，笑果文化是如何获得池子的银行流水的？对此，中信银行7日凌晨通过微博发布致歉信称：“经该银行核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工王越池先生支付劳务工资记录时，我行员工未严格按规定办理，提供了王先生的收款记录。我们向王先生郑重道歉！”

根据中国《商业银行法》第29条，商业银行办理个人储蓄存款业务应当为存款人保密，有权拒绝任何单位或个人查询，且该信息属于极其重要的公民个人信息。

池子在微博上还表示，以后不会使用中信银行的任何服务，希望给大家鸣个警钟。这项消息在微博上引起广泛讨论。多位网友表示，中信银行涉嫌侵犯个人隐私的行为不可接受，将注销其信用卡等服务。

与此同时，中信银行的官方微博已“沦陷”，其在4月30日发布的一条疫情相关微博留言数已达到上万个留言，而平时的留言数量仅有几百甚至几十。网友们纷纷喊话中信银行：“我是大客户可以把其他人的余额提出来给我吗？”“什么样的大客户可以查别人信息！我定个小目标！”“大客户在哪里报名啊我也想报一个”。



