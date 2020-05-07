中国常驻联合国大使︰中国暂不邀国际专家调查病毒源头

中国驻瑞士日内瓦联合国总部大使陈旭指出，中国在抗疫取得“最终胜利”前，将不会邀请国际专家调查冠病源头。

综合法新社、香港电台报道，陈旭周三在线上记者会表示，中国的首要任务是战胜疫情，其次是应对美国有关疫情“荒唐可笑”的政治化言论。

此前世卫组织表示，正在等待北京邀请他们参与中国就冠病动物源头进行的调查。

世卫组织流行病学家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在周三新闻发布会上称：“不知道（病毒）起源于什么动物，就很难阻止它再次发生。”全球目前已有超过25万人因这场大流行病丧生，而病毒源头已引起人们越来越多的争议。

陈旭强调，中国并非对所有类型的调查、查究或评估反应过敏，且认为有关做法，能够有助国际社会为应对未来的公共卫生紧急事件做准备，但对于是否发出邀请，或如何发出邀请，“此刻必须拟定正确的优先顺序，另一方面，我们需要正确的氛围”。

美国总统特朗普早前声称，病毒很可能是从中国武汉病毒研究所泄露出来的，不过这个理论遭到一些情报机构的质疑。四个多月前，武汉首次发现了冠病病例。

此外，特朗普也大肆抨击世卫组织，称其以中国为中心，以致在冠病疫情期间作出错误的建议，搞砸防疫工作。因此，决定暂停对该组织拨款。美国是世卫组织的最大资金捐助国，去年为该联合国机构提供的资金总额达4亿美元。