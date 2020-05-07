中国“五一”假期累计发送旅客1.21亿人次

中国交通运输部透露，“五一黄金周”期间，中国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客1.21亿人次，日均2429.83万人次，比2019年同期日均下降53%。

据澎湃新闻报道，从5月1日至5日，中国铁路累计发送2847.7万人次，日均发送旅客569.54万人次，比2019年同期日均下降60.9%。此外，全国高速公路日均流量达4318.22万辆，比2019年同期下降7.76%。其中，客车日均流量为3519.45万辆，比2019年同期下降13.83%。

不过，货车日均流量为798.76万辆次，比2019年同期上升33.73%。

至于道路旅客运输方面，中国道路客运辆在“五一”期间约为8614万人次，日均道路客运量为1722.8万人次，与去年5月份日均道路客运量相比，下降49.9%。从客流集中区域分布看，长三角、珠三角等城市群和成都、西安、郑州等部分省会城市最为活跃。

另一方面，中国民航运输旅客316万人次，同比下降63.8%；平均客座率为66.4%，同比下降17.3个百分点；实际飞行39936架次，同比下降50.33%，平均航班正常率为96.95%，同比上升6.6个百分点。

据报道，进出港旅客量较多的机场有成都、重庆、深圳、昆明、上海等，但受疫情影响，整体客座率较低，各主要机场平均出港客座率均不到80%。