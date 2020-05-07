香港广播处长吁香港电台员工不能违反“一国”原则

香港广播处长梁家荣昨天（5日）说，公共广播机构香港电台的管理层对每宗投诉都审慎处理，严肃跟进，兼顾专业角度及规章条例，例如立即将节目下架，并呼吁员工必须继续恪守港台《约章》，“一国”原则不能违反。

梁家荣在发给港台员工的公开信中说，港台继续成为风眼，自去年8月开始收到的大量投诉都与社会运动有关，部分指港台散播仇恨，他作为港台总编辑，必须正面及负责任回应。

据香港电台网站公布的公开信内容，梁家荣说，港台管理层会检讨相关机制及人事的问题，须改善的地方，尽快改善。

梁家荣呼吁员工务必遵循与港台相关的《守则》制作节目，有关守则包括持平公正的新闻报道、客观冷静的真相追寻、意见多元的议论及分析、不断丰富的教育交化艺术体育节目以及照顾弱势社群需要，切实履行公共广播的社会责任。

不过，梁家荣也认为，港台作为一个公共广播机构，须包容不同看法，接受各种批评，任何意见、批评都是鞭策磋砺。他说：“对于感到被冒犯的，我们诚心致歉。毕竟，我们服务的对象，是整个社会，从没有视任何个人或群体是‘敌人’。”

综合《明报》《星岛日报》报道，香港电台的一个英文节目“The Pulse”3月28日访问世卫助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）时，记者问及世卫会否重新考虑接纳台湾为成员，对方疑似以“断线”不回应。

香港商务及经济发展局随后在4月2日谴责电台一个访问世卫官员的节目，在表达方面有违一个中国的原则，广播处长梁家荣作为香港电台的总编辑，必须对此负责。商务及经济发展局透过香港政府新闻网说，局长邱腾华认为，该节目当中的表达，有违《香港电台约章》中港台作为公共广播机构所订明的目的和使命。

特首林郑月娥4月7日说，认同邱腾华的言论，强调港台作为公营广播机构，要恪守一国两制。