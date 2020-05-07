中国四月份出口增长3.5% 但进口大幅下降14.2%

中国海关总署今天披露，按美元（1美元约1.42新元）计价，4月份中国外贸进出口3552.2亿美元，下降5%。其中，出口2002.8亿美元，增长3.5%；进口1549.4亿美元，下降14.2%。这跌幅为2016年1月以来最大

路透社分析，中国4月出口意外增长，将促使市场揣测，中国从疫情打击中复苏的速度可能快于最初预期，并能支撑全球经济增长。

据中国海关总署网站发布，除了上述信息，4月份中国外贸进出口2.5万亿元（人民币，下同，约5000亿新元），同比微降0.7%；其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。

此外，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值达9.07万亿元，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。

一般贸易进出口比重则提升。前4个月，中国一般贸易进出口5.43万亿元，下降4.6%，占外贸总值的59.8%，比去年同期提升0.2个百分点。其中，出口2.77万亿元，下降6.3%；进口2.66万亿元，下降2.7%。

另一方面，中国对亚细安、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。

海关总署透露，美国在今年前4个月，为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为9584.6亿元，下降12.8%，占中国外贸总值的10.6%。其中，中国对美国出口7022.8亿元，下降15.9%；自美国进口2561.8亿元，下降3%；对美贸易顺差4461亿元，减少21.9%。

欧盟则为中国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.23万亿元，下降6.5%，占中国外贸总值的13.6%。其中，中国对欧盟出口7190.1亿元，下降6.6%；自欧盟进口5155.6亿元，下降6.4%。



