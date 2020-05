港媒：欧盟指《中国日报》审查驻华大使评论文章

有香港媒体报道,欧盟昨天(6日)指中国官媒《中国日报》审查了由欧盟与其成员国所有驻华大使共同撰写的一篇评论文章,并删除了暗示中国是冠病来源地的字句。

据《南华早报》报道,欧盟声称,文章由欧盟驻华大使郁白(Nicolas Chapuis)以及27个成员国的驻华代表共同签署,并说文章最初受到中国外交部的反对而被禁止发表。

报道称,涉事句子是:“但是,冠病在中国爆发,随后在过去三个月蔓延至世界其他地方,意味着我们的既有计划已被暂时搁置。”

英文句子为:“But the outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent spread to the rest of the world over the past three months, has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked.”

一名知情人士透露,欧盟决定允许没有上述字句的英文版本在报章上发表,而《中国日报》则没有按照原先承诺印刷文章的中文版本。

欧盟外交事务女发言人恩利克森(Virginie Battu-Henriksson)通过电邮回应时说,欧盟驻华代表团被告知,文章只能在中国外交部的同意下才能出版。

恩利克森说:“无论是在过程中,还是被要求删除与冠病起源和传播有关的部分句子,以准许(文章在报章上)发表方面,欧盟驻华代表团对此毫不犹豫地向(中国)外交部表达关切。”

恩利克森也说,欧盟外交官在“非常不情愿”的情况下,决定发表题目为《在全球危机中至关重要的中欧关系》(EU-China ties vital amid global crisis)文章,以便能在中欧建交45周年纪念日在报章上发表。

中国与欧盟在1975年5月6日建立外交关系,文章昨天也在《中国日报》英文版网站上出现,但《联合早报》暂时没有在《中国日报》中文版网站上找到涉事文章的中文版。

英文版文章在第四段提到:“但是,冠病爆发意味着我们的既有计划被暂时搁置了,因为欧盟和中国全被动员应对一项已成为真正的全球性挑战。”

英文句子为:“But the outbreak of the coronavirus has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked as both the EU and China are fully mobilized to tackle what has now become a challenge of truly global proportions.”