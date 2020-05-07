港媒：欧盟指《中国日报》审查驻华大使评论文章

有香港媒体报道，欧盟昨天（6日）指中国官媒《中国日报》审查了由欧盟与其成员国所有驻华大使共同撰写的一篇评论文章，并删除了暗示中国是冠病来源地的字句。

据《南华早报》报道，欧盟声称，文章由欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）以及27个成员国的驻华代表共同签署，并说文章最初受到中国外交部的反对而被禁止发表。

报道称，涉事句子是：“但是，冠病在中国爆发，随后在过去三个月蔓延至世界其他地方，意味着我们的既有计划已被暂时搁置。”

英文句子为：“But the outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent spread to the rest of the world over the past three months, has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked.”

一名知情人士透露，欧盟决定允许没有上述字句的英文版本在报章上发表，而《中国日报》则没有按照原先承诺印刷文章的中文版本。

欧盟外交事务女发言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）通过电邮回应时说，欧盟驻华代表团被告知，文章只能在中国外交部的同意下才能出版。

恩利克森说：“无论是在过程中，还是被要求删除与冠病起源和传播有关的部分句子，以准许（文章在报章上）发表方面，欧盟驻华代表团对此毫不犹豫地向（中国）外交部表达关切。”

恩利克森也说，欧盟外交官在“非常不情愿”的情况下，决定发表题目为《在全球危机中至关重要的中欧关系》（EU-China ties vital amid global crisis）文章，以便能在中欧建交45周年纪念日在报章上发表。

中国与欧盟在1975年5月6日建立外交关系，文章昨天也在《中国日报》英文版网站上出现，但《联合早报》暂时没有在《中国日报》中文版网站上找到涉事文章的中文版。

英文版文章在第四段提到：“但是，冠病爆发意味着我们的既有计划被暂时搁置了，因为欧盟和中国全被动员应对一项已成为真正的全球性挑战。”

英文句子为：“But the outbreak of the coronavirus has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked as both the EU and China are fully mobilized to tackle what has now become a challenge of truly global proportions.”

