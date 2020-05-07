陕西男子活埋七旬行动不便母亲被拘留

中国陕西一名男子活埋行动不便的七旬母亲，干案后谎称将她载送到亲戚家，还自己出走搞失联。母亲所幸被解救，男子也被拘留。

综合《北京日报》和《华商报》报道，男子的张姓妻子本月3日晚上11时许到陕西榆林市靖边县新庄派出所报警说，男子的79岁王姓母亲2日晚上8时许被他从家中用人力车拉走。58岁的马姓男子随后一人回家，向妻子声称，自己将母亲送到靖边县新车站，雇佣了一辆面包车送往甘肃省庆城县的亲戚家中。

家人随后迅速前往车站，却找不到王姓妇女。马姓男子3日凌晨4时左右离开家人的视线，独自一人出走失联至今未归。警方接报后寻找母子俩，后来查找两人的活动轨迹等线索。

警方在5日找到马姓男子。这名男子在接受警方的询问时坚称，他雇佣面包车将母亲送往亲戚家，但警方调查后发现王姓妇女未到庆城县的亲戚家中。马姓男子最后承认，自己在2日晚上8时许将母亲用人力车拉到靖边县万亩林某处，见四处无人后，就找了一个废弃墓坑将母亲倒进去，并土埋母亲。

警方随后赶到现场，将王姓妇女解救出来。妇女救出时有些头脑不清，可能是缺氧，但经过医院救治现在能沟通交流能配合警方谈话。老人目前病情稳定，但还在接受治疗。

当地警方说，涉事嫌疑人是老妇的大儿子，此前和二儿子居住，但二儿子去年生病无力照顾，转由大儿子照顾，大儿子可能嫌照顾母亲麻烦才干案。

靖边县人民检察院也提前介入这起故意杀人案。