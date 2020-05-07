华为回应美或出台新规：利好技术参与者 不涉产品买卖

对于美国商务部据报很快会敲定一项新规定，允许美国公司和中国华为公司合作制定下一代5G网络标准，华为美国首席安全官珀迪（Andy Purdy）回应称，这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。

珀迪还向中国媒体第一财经透露，允许华为参与5G标准制定，对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。此前，路透社引述知情人士说，美国商务部很快会敲定一项新规定，允许美国公司与华为重启谈判，在共同制定下一代5G标准方面进行合作。

自美国商务部于去年将华为列入黑名单，一些美国科技公司的工程师已停止和华为人员合作制定下一代5G标准，因为美国科技公司不确定它们可以和华为共享哪些技术和信息。业内人士和美国官员认为，这一发展对美国不利。

5G网络被视为是支持未来通信基础设施的关键技术。Gartner分析师刘轶对第一财经表示：“标准的制定要通过交流和讨论达成共识，如果企业无法发表意见，无法论证和辩论，又如何能够达成共识？”

刘轶还说，政策可能限制了企业间的交流，也影响了一些标准的制定，美国的企业和运营商可能有反映。他对此指出，这令美国企业在谈判中处于不利地位。由于美国保持沉默，也给了华为在国际上更强的话语权。

华为是5G网络设备的主要参与者之一，也是5G技术规范标准化组织3GPP的重要成员。据知识产权分析公司IPlytics的数据显示，华为在全球拥有最多的5G相关专利，领先于欧洲竞争对手诺基亚和爱立信。