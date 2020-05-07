纾困金分发计划被批申请不方便 苏贞昌致歉

台湾行政院长苏贞昌周一（4日）宣布部分民众提供1万元（新台币，下同，476新元）纾困金，并立刻实施，却发生表格未能分发、申请不方便的情况。苏贞昌今天（7日）对此向民众致歉，承认思虑有不周之处。

据台湾《联合报》《自由时报》报道，苏贞昌周一在记者会上说，将为举广告牌、卖玉兰花等属于“无加保工作者”的民众发放1万元纾困金，民众可直接在公所办理，可选择直接领现金或是入帐户，公所已有相关表格。不过，有民众在消息宣布当天涌入公所，但公所都还未有表格与相关资料证明。

各地乡镇市公所出现许多排队人潮，不少民众抱怨申请不方便，卫生福利部却发文公布，周三起才受理申请。

全台各地昨天一早上演“万元纾困之乱”，挤满询问与申请人潮，许多民众受访时更着急落泪，担忧资料不齐拿不到补助。

苏贞昌今天主持行政院会时，首度向基层公所人员与民众致歉，并承认造成乱象。行政院发出苏贞昌在院会中的裁示，提到政策宣布时，少了像“口罩实名制2.0”推出时那样有预告，以致民众一看到新闻，当天就立即涌到公所要申请，结果基层受理人员对相关作业还没来得及准备好，“造成乱象，这的确是我们思虑有所不周之处”。

苏贞昌也说，未来相关部会在推出新政策措施时，都要特别注意此点，从走过的经验中学习，让好的政策美意不打折。

行政院发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）也补充，现在的重点是有错道歉有错就改，解决问题，并重新转述苏贞昌的裁示。她说，苏贞昌首先对第一线同仁表达谢意与歉意，因为纾困业务增加他们的工作量，且第一时间中央地方联系不周，让第一线一方面为民服务又承受责难，被发泄很多责难跟压力，因此致歉；也针对行政程序思虑不周，再次向人民致歉。

行政院政务委员龚明鑫、卫福部长陈时中、次长苏丽琼之前也接连道歉，但止不住民怨。