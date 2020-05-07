燃料需求增加带动中国4月原油进口量反弹

中国4月原油进口较前月反弹，因冠病疫情影响减弱之际燃料需求复苏，炼油商增加生产，同时其他地区消费下滑拖累油价下跌。

据路透社基于中国海关今天公布的数据计算，上个月中国进口原油约4282万吨，相当于1042万桶/日。这高于3月份的进口量968万桶/日，但略低于2019年4月的1064万桶/日。

中国今年前四个月的进口量达到1.7亿吨，或1026万桶/日，较上年同期增加1.7%。

据报道，中国炼油厂一直在提高原油加工率，受商业活动恢复和国内旅行限制取消的提振。

分析师预计中国第二季燃料需求将较上季反弹，接近上年同期水准。

卓创资讯石油分析师Wang Zhao说：“中国燃料需求正在恢复，但还未达到去年的水准......市场仍在消化疫情暴发期间留下的库存。”

他称在燃料消费复苏之下，预计炼厂将进一步加速产出，并预测中石化和中石油的原油加工量可能在5月达到疫情前水准。

能源谘询机构Longzhong Information Group和卓创资讯追踪的数据显示，中国民营炼厂的平均产能利用率在4月底就已从2月中旬的低点42%上升至近70%，即疫情爆发前水平。

油价崩跌也是刺激4月原油进口增长的助力。沙特与俄罗斯3月初引爆价格战，促使全世界各地炼厂增加库存。

