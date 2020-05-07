北京红十字会已接收捐赠款物超2.4亿元

中国媒体透露，北京市红十字会截至4月30日，已接收捐赠款物超2.4亿元（人民币，下同，约4800万新元），执行率超95%。

据《新京报》报道，北京市红十字会赈济救护部部长张宇今天出席公开活动时说，红十字会已用五分之一的捐赠款项成立专项基金，用于医护人员关爱工作。举例来说，随着冠病疫情防控形势转变，面向医护人员的捐赠从消杀用品、防护装备转变为日常工作需求。

据北京市红十字会不完全统计，截至4月30日，北京市红十字会系统累计接收社会捐赠款物2亿4156万元，其中资金1亿零933万元，物资价值1亿3223万元。定向捐赠在其中占比超过六成。

定向捐赠指的是按照捐赠意愿“随来随走”，非定向则是根据市政府、卫健委等相关部门意见进行捐赠。

截至目前，北京市红十字会累计支出社会捐赠款物2亿3001万元，其中资金1亿零225万元，物资价值1亿2775万元，执行率达95.22%。目前，共有1200余名医务人员收到了慰问金，总金额近2000万元。

张宇说：“后期还将对医护人员感染家庭、困难家庭，进行更有针对性的救助。”

据报道，除用于抗疫一线医护人员防护和关爱项目外，北京市红十字会捐赠款物还广泛用于疫情重灾区湖北省，特别是武汉市以及北京市公安、公交、地铁、城建、环卫等民生保障行业和社区的社会面疫情防控工作。