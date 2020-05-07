分析：中国普惠资金扶持中小企疫后复工复产 将利好银行长期盈利

专业服务机构德勤今天发表报告称，随着中国国内冠病疫情防控形势进一步好转，企业信贷需求增速上行，预期银行信贷增长加快；该行并认为，低成本普惠资金支持企业复工复产，而企业资产品质稳定则利好银行长期盈利。

据路透社报道，德勤发表的有关中国银行业发展展望报告指出，随着疫情持续在全球蔓延，包括中国在内的多个国家已推出逆周期调节政策及量化宽松刺激复苏，预计未来全球银行机构净利差及净息差将持续承压。中国人民银行通过规范存款利率、下调超额存款准备金率等措施，在一定程度上缓解境内大型银行的负债成本压力。

德勤中国审计及鉴证合伙人施仲辉称：“疫情无可避免会对金融机构业务和业绩表现造成一定影响，但整体看还在可控范围，惟复工复产后的疫情管控措施对国内中小企业的影响较大，疫情在全球范围蔓延也导致全球供应链暂时停滞、外贸订单后继不振等。”

他表示，金融科技具备共用、便捷、低成本和低门槛的特征，与普惠金融自然契合，也为商业银行开展普惠金融业务奠定技术基础，从而惠及更多“长尾客户”，民营企业和小微企业的金融产品创新将成为重要的业务增长点。

此外，报告称去年包商银行、锦州银行因流动危机引发并购重组令业界关注。自2020年1月至4月初，中国人民银行连续降准，提供约1.75万亿元（3500亿新元）流动资金，预期流动宽松将利好对资金敏感的银行、保险及资本市场，提振市场情绪并有助降低银行体系资金成本。

德勤中国审计及鉴证合伙人曾浩表示，当前经济周期和病毒疫情造成的叠加影响、国际供应链体系受挫引发的产业结构调整，亦将影响银行体系未来的信贷投放布局。但中国银行体系风险应对能力已大幅提升，虽然对业务和业绩的冲击无可避免，但风险可控。

