台国安局长今称 大陆将划南中国海识別区

继2013年在东海设置防空识別区后，台湾国安局长邱国正今天预测，中国大陆下阶段将在南中国海划设防空识別区。

综合中评社、《联合报》等报道，邱国正今天出席立法院外交及国防委员会质询时指出，依照过往大陆在东海划设防空识別区的程序，目前基点已经定了。主要是鉴于大陆已在南中国海西沙群岛等设立行政区。他对此预测，大陆下个阶段将设定防空识別区，台湾国安局正关注中。

大陆民政部于上个月宣布在西沙群岛和南沙群岛建立行政区，均隶属于海南省三沙市。根据大陆官方发布的公告，三沙市下辖西沙区、南沙区两个区，其中西沙区驻永兴岛，管辖西沙群岛的岛礁和海域，并代管中沙群岛的岛礁和海域；南沙区政府驻永暑礁，管辖南沙群岛的岛礁和海域。

对于民进党立委林俊宪提问，台湾要怎么因应此事时，邱国正回应称，由于台湾的太平岛就在大陆声称的九段线中央，因此台军机未来飞南中国海时恐将在大陆掌握下，“国安局应有所因应”。

此外，另一民进党立委王定宇早前爆料称，美国核动力航空母舰“尼米兹号”（USS Nimitz）在演训完成后，将会派驻太平洋地区部署，并极可能趁台湾总统蔡英文于5月20日，发表连任就职演说前到台海周边。

对此，邱国正表示，就台湾国安局研判，这主要是因为美国另一艘航母罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）的情况，因此美国可能要做一个接替。罗斯福号等美国航空母舰，先前都传出舰上暴发冠病疫情。

分析人士曾指出，就在美国航母传出受冠病疫情影响而“趴窝”的时候，大陆辽宁舰编队成为西太平洋上唯一的航母编队，这表明大陆军队并未受到疫情太大影响，一旦有需要，解放军仍有能力应对各种突发性挑战。

