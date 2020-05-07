世卫拟赴华调查病毒起源 中国外交部：反对有罪推定式调查

针对世卫组织表示考虑设立新的考察团前往中国寻找冠病病毒源头，中国外交部发言人华春莹今天回应称，中国对和世卫组织在包括病毒溯源问题在内的各种合作保持开放，但强调反对美国等个别国家在溯源问题上，迫不及待搞有罪推定式的国际调查。

据《环球时报》报道，华春莹在例行记者会上还指出，病毒溯源问题是一个科学问题，应交给科学家和专业人士去研究，在充分论证的基础上得出结论。

她并说，中国政府和世卫组织一直保持良好沟通，坚定支持世卫组织开展工作，也会继续本着公开、透明、负责任的态度，在包括病毒溯源等问题上和世卫组织展开合作。“中方同意在适当的时候应对溯源问题做出结论。”

对于美国总统特朗普将冠病病毒与911事件和珍珠港袭击相提并论的言论，华春莹表示，美国面对的敌人是病毒，不是中国。

另据法新社报道，中国驻瑞士日内瓦联合国总部大使陈旭周三在线上记者会表示，中国的首要任务是战胜疫情，其次是应对美国有关疫情“荒唐可笑”的政治化言论。

他说，中国并非对所有类型的调查、查究或评估反应过敏，且认为有关做法，能够有助国际社会为应对未来的公共卫生紧急事件做准备，但对于是否发出邀请，或如何发出邀请，“此刻必须拟定正确的优先顺序，另一方面，我们需要正确的氛围”。

特朗普早前声称，病毒很可能是从中国武汉病毒研究所泄露出来的，不过这个理论遭到一些情报机构的质疑。

