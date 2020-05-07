中国商务部：外贸发展仍面临较大下行压力

中国商务部认为，4月外贸数据降幅收窄，但外贸发展仍然面临较大下行压力，境外疫情暴发增长态势仍在持续，对全球经济和贸易带来巨大冲击，不确定性、不稳定性因素明显增多，外贸发展面临的风险挑战前所未有。

商务部发言人高峰今天（7日）在网上例行发布会上说，从商务部近期调研情况来看，中国外贸企业依然面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流不畅等诸多困难。

高峰说，商务部下一步将重点支持企业开拓国际市场、帮助企业更好地完成在手订单，获取新订单，应对国际冠病疫情影响。

高峰也提到，商务部将持续完善配套规定，落实外资企业依法平等享受政府资金安排、土地供应、税费减免、资质许可、项目申报、人力资源等各类支持政策，平等参与标准制定和政府采购，着力营造内外资企业公平竞争的法治环境。

据路透社报道，受低基数、前期积压订单及医疗物资出口等多重因素影响，中国4月出口意外好于预期，同比转跌为升创年内新高，但进口创下近四年半来的最大降幅。考虑到冠病疫情在全球范围内仍未得到遏制，中国外贸也难独善其身，出口改善恐难延续，外需偏弱格局短期难以修复。

消费方面，高峰说，“五一”期间中国餐饮、住宿行业消费复苏指数比清明假期分别增长18.84个和15.25个百分点,消费规模已恢复至去年同期七成，比清明假期提升约两成。农产品流通网络运转已基本正常，目前交易量已恢复到去年同期的85%至90%，有的已恢复到去年同期水平。